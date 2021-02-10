مياه المنوفية: تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لـ5 محطات

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن انجاز جديد يضاف للشركة بحصول محطة مياه الشهداء البحارى بطاقة تصميمية 86 ألف م3/ يوم ، على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) بالإضافة إلى تجديد تلك الشهادة لمحطات معالجة الشهداء بطاقة تصميمية 20 ألف م3/يوم ، محطة بهناى المرشحة بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/يوم، محطة كفر الخضرا المرشحة بطاقة تصميمية 10آلاف م3/يوم ومحطة مياه تلا المرشحة بطاقة تصميمين 86 ألف م3/يوم.

وأضاف أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و الاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة ويتم ذلك من خلال إدارة TSM بالشركة.

وأكد أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقاً لخطة عمل الشركة والتى تتطور بإستمرار لمواكبة خطة الدولة بخصوص التطورات الحديثة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

ونوه أنه من المخطط حصول عدد 6 محطات مياه و 4 محطات معالجة وشبكة مياه وشبكة صرف صحى على الشهادة فى العام المالى 2021 الأمر الذى يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة .

جدير بالذكر أن الشركة لديها 12 محطة حاصلة على تلك الشهادة، وهم محطة مياه شبين الكوم البحارى و التى حصلت على الشهادة ثلاث مرات ومحطة مياه تلا مرتين، وكذا محطة تلا لمعالجة الصرف الصحى ومحطة مياه بركة السبع المرشحة، كما حصلت محطات بهناى المرشحة، كفر الخضرة المرشحة، معالجة الشهداء، شبرازنجى المرشحة، الفرعونية المرشحة، ميت موسى المرشحة، معالجة ميت برة، سرس الليان المرشحة على هذه الشهادة .