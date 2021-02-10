اليوم السابع
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خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 41 إصابة بفيروس كورونا بإجمالى 16868

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:00 ص
موريتانيا تسجل 41 إصابة بفيروس كورونا بإجمالى 16868 كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 970 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة تعافي 45 مصابًا، وأكد بيان وزارة الصحة - بثته الإذاعة الموريتانية أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 16868، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 16086، وحالات الوفيات إلى 427.

كورونا

فيروس كورونا

موريتانيا

إصابات كورونا

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