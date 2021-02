مواليد الأمس بالإمارات بملابس رواد فضاء بعد وصول مسبار الأمل للمريخ.. فيديو وصور

في مشهد رائع، ظهر عدد الأطفال حديثى الولادة أمس 9 فبراير 2021 بدولة الإمارات العربية المتحدة، بزى رواد الفضاء، تزامنا مع أول غزو عربى لكوكب المريخ الأحمر، بعد وصول مسبار الأمل، الذى أطلقته دولة الإمارات إلى مداره بالكوكب الأحمر ليكون بذلك أول مهمة عربية.

Astronauts of the future, born on Feb 9, 2021 - the day the #UAE made it to Mars. #ArabsToMars #HopeMarsMission pic.twitter.com/JMKt4ygkza