مواليد الأمس بالإمارات بملابس رواد فضاء بعد وصول مسبار الأمل للمريخ.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

في مشهد رائع، ظهر عدد الأطفال حديثى الولادة أمس 9 فبراير 2021 بدولة الإمارات العربية المتحدة، بزى رواد الفضاء، تزامنا مع أول غزو عربى لكوكب المريخ الأحمر، بعد وصول مسبار الأمل، الذى أطلقته دولة الإمارات إلى مداره بالكوكب الأحمر ليكون بذلك أول مهمة عربية.

Astronauts of the future, born on Feb 9, 2021 - the day the #UAE made it to Mars. #ArabsToMars #HopeMarsMission pic.twitter.com/JMKt4ygkza — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 10, 2021

ونشر المكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورا لأطفال بعد ولاتهم بملابس شبيهة برواد الفضاء وعلق قائلاً: "مواليد 9 فبراير 2021 في الإمارات.. بدايات جديدة لمستقبل إماراتي مشرق لا يعرف المستحيل".









وتحقق هذا الإنجاز الأول من نوعه بعد رحلة شاقة استمرت 7 أشهر بالفضاء منذ إطلاقه فى 20 يوليو 2020، هذه اللحظة باركها حاكم دبى وكتب الخبر المفرح على تويتر: "تمت المهمة بنجاح".

وأصبحت الإمارات خامس دولة عالميا تصل إلى المريخ ليتاح للمسبار البدء فى إرسال بيانات عن الغلاف الجوى هناك، ومن المقرر أن يظل فى مداره فترة عامين أو "سنة مريخية" لدراسة طقس وجو الكوكب الأحمر مستعينا بثلاثة أجهزة علمية متطورة.

ويأتى برنامج المريخ فى إطار جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية وخطة طموحة لوكالة الإمارات للفضاء لبناء مستوطنة على المريخ بحلول عام 2117.