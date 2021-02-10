منظمو منتدى دافوس يرتبون لقمة بسنغافورة فى أغسطس

قال بورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إن المنتدى يمضي قدما في خطط عقد قمة في سنغافورة في أغسطس بعد تأجيلها مرتين، لكن حجم المشاركة سيتوقف على حجم المخاوف المتعلقة بكوفيد-19.

وقال لرويترز في سنغافورة في وقت متأخر أمس الثلاثاء بعد عقد اجتماعات تحضيرية مع حكومة المدينة إنه يأمل أن يشارك في القمة ما لا يقل عن ألف من قادة السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن حكومة سنغافورة هي المسؤولة عن تحديدات شروط دخول البلد والإجراءات الصحية المطبقة، لكنه أضاف "نرحب بمشاركة جميع المؤهلين لحضور مؤتمراتنا سواء تم تطعيمهم أو لا".

وأرجأ المنتدى الاقتصادي العالمي موعد اجتماعه في سنغافورة مرتين بالفعل، بعدما كان مقررا عقده في بادئ الأمر في منتصف مايو، وذلك بعد الإعلان في العام الماضي عن نقله من مقره المعتاد في سويسرا بسبب وضع الجائحة في أوروبا.

ومن المنتظر العودة إلى عقد قمة المنتدى في مكانها بمدينة دافوس السويسرية في يناير 2022.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إرجاء قمة سنغافورة مجددا إذا لم يتسن عقدها في أغسطس قال براندي "لا، ليس لدينا أي خطط لإرجائها... يمكن أن نزيد حجم المشاركة أو نقلصه".

وذكر أن مناقشاته مع كبار المسؤولين الحكوميين هذا الأسبوع، بمن فيهم رئيس وزراء سنغافورة لي سيين لونج، شملت الإجراءات الاحترازية الصحية والقضايا المطروحة للمناقشة في القمة والتحقق من مشاركة الولايات المتحدة والصين بهدف محاولة إعادة بناء الثقة بينهما.