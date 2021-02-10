اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:44 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة توصى باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على نطاق واسع

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:11 م
منظمة الصحة توصى باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على نطاق واسع اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن فوائد لقاح كوفيد-19 الذى طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تفوق أى مخاطر ويجب التوصية باستخدامه، بما فى ذلك لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر.

 

وفى توصيات أولية بشأن الجرعة، قالت لجنة مجموعة الخبراء الاستشارية الإستراتيجية المعنية بالتطعيم إن اللقاح يجب أن يُعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية.

 

وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التى ظهرت فى جنوب أفريقيا، فإنه "لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه".

 

وأوقفت جنوب أفريقيا توزيع اللقاح هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات من تجربة صغيرة أنه لا يحمى من المرض الخفيف إلى المتوسط​​الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة المنتشرة الآن فى البلاد.

 

 


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