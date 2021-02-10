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ممثلو الادعاء الديمقراطيون بالكونجرس يعتبرون ترامب المحرض الرئيسى لاقتحام الكابتيول

الأربعاء، 10 فبراير 2021 08:08 م
ممثلو الادعاء الديمقراطيون بالكونجرس يعتبرون ترامب المحرض الرئيسى لاقتحام الكابتيول ترامب
كتب أحمد عرفة

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اعتبر ممثلو الادعاء الديمقراطيون في الكونجرس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحرض الرئيسي لاقتحام الكابيتول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر جيمي راسكين، مدير مساءلة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب  من أن بعض لقطات الفيديو التى سيتم عرضها خلال جلسة اليوم قد لا تكون مناسبة لمشاهدة الأطفال وضعاف القلوب.

وقال راسكين إنه والمديرين الآخرين سيحاولون تقديم تحذيرات قبل عرض محتوى لأولئك الذين يشاهدون محاكمة العزل مع المشاهدين الأصغر سنًا.


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