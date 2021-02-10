كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 22 من عناصر حركة طالبان، خلال عملية أمنية في إقليم غازنى، وأشارت وزارة الدفاع، في بيان أوردته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية، اليوم الأربعاء، إلى أن القوات الخاصة نفذت عملية عسكرية استهدفت مركزا لصنع السترات الانتحارية، كما دمرت موقعا تواجد به عناصر أجانب تابعين لطالبان.