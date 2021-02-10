وأوضح البيان، أن من بين القتلى عناصر عربية وباكستانية وطاجيكية. 

وقالت وزارة الدفاع، إن ثلاثة من أعضاء طالبان، من بينهم مسؤول العمليات الانتحارية، اعتقلوا في العملية الخاصة التي نفذتها القوات الخاصة الأفغانية.
كما دمرت القوات الأفغانية 16 سترة ناسفة و16 طنا من المواد المتفجرة خلال العملية.