اليوم السابع
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مقتل ضابطين سودانيين باشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:57 م
مقتل ضابطين سودانيين باشتباكات على الحدود مع إثيوبيا عناصر الجيش السوداني
كتب سمير حسنى

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كشف مصدر عسكري سوداني لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، مقتل ضابطين باشتباكات على الحدود مع إثيوبيا.

ويعد الحادث هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، حيث قتل ضابط سوداني في هجوم قوات إثيوبية على فرقة استطلاع حدودية الثلاثاء.، وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إنه تم رصد حشود عسكرية إثيوبية في طريقها للحدود الشرقية مع السودان.

وأضافت الصحيفة، أن إثيوبيا توغلت داخل حدود السودان في ولاية سنار وجبل حلاوة .، وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا بعد هجمات اثيوبية خلفت قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

وفى أعقاب الحادث، عقد المجلس الانتقالي السوداني اجتماعا طارئا بعد مقتل ضابط بهجوم إثيوبي قرب الحدود.


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