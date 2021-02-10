مفوضية الانتخابات العراقية: تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى 27 فبراير

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى الـ27 من شهر فبراير الجاري.
وقالت المفوضية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء -: إن "مجلس المفوضين أصدر قرارًا بتمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى نهاية يوم 27/2/2021، بهدف فتح مجال أوسع للتحافات السياسية لإجراء عملية التسجيل، ولتحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقا".
ودعت المفوضية، إلى استغلال هذه المدة لتسجيل التحالفات من خلال مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية ضمن هذا التاريخ لكي يتسنى للمفوضية الاستمرار بعملها وفق الجدول الزمني المحدد لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي ٢٠٢١.
مفوضية الانتخابات العراقية: تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى 27 فبرايرالأربعاء، 10 فبراير 2021 05:47 م
رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
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أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى الـ27 من شهر فبراير الجاري.
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