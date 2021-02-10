معاينة عقار بسيدى بشر شرق الإسكندرية.. والحى يؤكد: جار إصدار قرار ترميم

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت المهندسة جيهان مسعود ، رئيس حى المنتزة أول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقار الكائن بمنطقة سيدى بشر قبلى شارع العاشر من رمضان أمن تماما و لا يمثل خطورة على السكان .

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود ،أن لجنة المنشأت الآيلة للسقوط قد قامت بمعاينة العقار، و تبين أنه أمن على السكان وجارى إصدار قرار ترميم من الحى وفق قرار اللجنة لمعالجة بعض التشققات بالعقار المذكور، ونفت رئيس الحى إتخاذ أى إجراء بإخلاء العقار .

من جهه أخرى ووفقا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه اول باستمرار الحملات اليومية لإعادة الانضباط والتصدى لأى أعمال بناء أو هدم مخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين ،قامت وحدة الإزالة الفورية المسائية بإيقاف أعمال تكسير وهدم بناء حوائط داخليه بدون ترخيص والتحفظ على الآلات المستخدمه بالعقار رقم 11 الدور الثالث عشر مدينه فيصل سيدي بشر قبلي ،وإاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة .