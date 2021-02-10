مصادرة 9000 رغيف خبز مُدعم محمل على سيارة نصف نقل قبل تهريبه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

فى إطار متابعه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، للجهود المبذولة من مديرية تموين الشرقية برئاسه فايزة عبد الرحمن وكيلة الوزارة ، لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمى من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التى قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة الوزارة، أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفى مدير الإدارة، والدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا ، تمكنوا من ضبط سيارة نصف نقل غير مرخصة على طريق ههيا / أبو كبير محملة بخبز مدعم بمقدار (9000) رغيف لإعادة بيعه فى السوق السوداء واستغلال المواطنين.

تم التحفظ على السائق والمضبوطات وتحرير المحضر رقم 284 لسنة 2021 جنح أ.د.ط ههيا ضد سائق السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .