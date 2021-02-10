مسبار فضاء صينى غير مأهول يدخل مدار المريخ بنجاح

بكين (رويترز)

قالت إدارة الفضاء الصينية، إن مسبار فضاء غير مأهول نجح فى دخول المدار حول كوكب المريخ بعدما قطع رحلة من الأرض استغرقت ستة شهور ونصف الشهر فى أول مهمة مستقلة تنفذها الصين إلى الكوكب الأحمر.

وفى مايو أيار أو يونيو سيحاول المسبار تيانون-1 إطلاق كبسولة تحمل طوافا يزن 240 كيلوجراما فى هبوط سريع يستغرق سبع دقائق فى منطقة سهلية رحبة فى النصف الشمالى من كوكب المريخ المعروف باسم يوتوبيا بلانيتيا.

وإذا نجح الهبوط سيستكشف الطواف الذى يعمل بالطاقة الشمسية سطح المريخ على مدى 90 يوما وسيدرس تربته ويبحث عن مؤشرات على حياة قديمة، بما فى ذلك أى مياه وثلوج تحت سطحه.

وهذه أول مهمة مستقلة ترسلها الصين لاستكشاف المريخ منذ فشل مسبار أطلقته بالتعاون مع روسيا فى مغادرة مدار الأرض فى 2011.

وهذا المسبار واحد من ثلاثة تصل إلى المريخ هذا الشهر. ودخل مسبار الأمل الذى أطلقته دولة الإمارات بنجاح مدار الكوكب أمس الثلاثاء. ولن يهبط مسبار الأمل على سطح الكوكب وإنما سيجمع بيانات بشأن طقسه وغلافه الجوي، كما من المتوقع وصول المسبار الأمريكى برسيرفرانس الذى يزن طنا إلى الكوكب فى 18 فبراير .