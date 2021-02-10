مسئول أمريكى: توزيع 1.5 مليون جرعة لقاح كورونا يوميا.. وارتداء القناع ضرورى

كتبت رباب فتحى

أقر جيف زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض ، بأن الوباء لن ينتهي بين عشية وضحاها ، لكنه أكد أن إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن تستخدم "كل أداة تحت تصرفنا" للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف فى إحاطة فريق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض بشأن توزيع اللقاح، أنه كانت هناك زيادة بنسبة 28٪ في توزيع اللقاح خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رئاسة جو بايدن. قال زينتس إن الولايات المتحدة توزع الآن ما معدله 1.5 مليون جرعة لقاح يوميًا.

تنشر الحكومة الفيدرالية أيضًا فرقًا فى جميع أنحاء البلاد للمساعدة فى الحصول على أكبر عدد ممكن من الجرعات.

أعلن جيف زينتس عن إنشاء ثلاثة مواقع جديدة للتلقيح الجماعى ضد فيروس كورونا فى تكساس. قال منسق الاستجابة لفيروس كورونا فى البيت الأبيض إن المواقع ستقام فى دالاس وأرلينجتون وهيوستن وستوزع عشرات الآلاف من جرعات اللقاح يوميًا.

وتأتي هذه الأخبار بعد إنشاء موقعين للتلقيح الشامل فى كاليفورنيا، حيث تساعد القوات العاملة في إنشاء المواقع وتشغيلها.

ومن جانبها، أكدة الدكتورة روشيل والينسكي على أهمية توخي الحذر بشأن ارتداء الأقنعة، حيث تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الانخفاض.

وقالت مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "الآن ليس الوقت المناسب للتراجع عن ارتداء القناع".

ووصفت والينسكي نتائج دراسة جديدة، والتى أظهرت أن القناع المجهز جيدًا يمكن أن يقلل من تعرض المرء للإصابة بنحو 95٪.

وأضافت أن الأمريكيين يمكنهم صنع أفضل قناع مناسب عن طريق ربط حلقات الأذن ودس جوانب القناع الطبي أو ارتداء قناع من القماش فوق قناع طبي.

قالت الدكتورة روشيل والينسكي ، إن ما بين 1٪ و 4٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ترجع إلى المتغير البريطاني.

تختلف النسبة المئوية اعتمادًا كبيرًا على المنطقة ، حيث أن أجزاء معينة من البلاد بها حالات إصابة بمتغير المملكة المتحدة أكثر بكثير من غيرها.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشى إن المتغير البريطاني يمكن أن يصبح سلالة الفيروس المهيمنة في الولايات المتحدة بحلول نهاية شهر مارس ، ولكن لحسن الحظ ، يبدو أن اللقاحات فعالة جدًا ضده.