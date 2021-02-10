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مراقبون أمميون: إيران أنتجت 3,6 جرام من معدن اليورانيوم فى منشأة بأصفهان

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:30 م
مراقبون أمميون: إيران أنتجت 3,6 جرام من معدن اليورانيوم فى منشأة بأصفهان إيران
كتب أحمد عرفة

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أكد مراقبون أمميون أن إيران أنتجت 3,6 جرام من معدن اليورانيوم في منشأة بأصفهان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ  قليل. وقبلها أكد البيت الأبيض أن على إيران الالتزام بالاتفاق النووى من أجل استئناف الجهود الدبلوماسية معها، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف البيت الأبيض أن الاتفاق النووى سيشكل منصة لاتفاق جديد مع إيران بالتنسيق مع الشركاء.. وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، سنتشاور مع الحلفاء والشركاء قبل أى خطوة تتعلق بإيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.


ايران

الاتفاق النووي

اليورانيوم

ازمه ايران

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