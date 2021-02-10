مدير مساءلة ترامب يعرض فيديوهات عن اقتحام الكابيتول ويحذر: غير مناسبة للأطفال

كتبت رباب فتحى

حذر جيمي راسكين، مدير مساءلة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب من أن بعض لقطات الفيديو التى سيتم عرضها خلال جلسة اليوم قد لا تكون مناسبة لمشاهدة الأطفال وضعاف القلوب.

وقال راسكين إنه والمديرين الآخرين سيحاولون تقديم تحذيرات قبل عرض محتوى لأولئك الذين يشاهدون محاكمة العزل مع المشاهدين الأصغر سنًا.

وأشار راسكين إلى أن دونالد ترامب شجع مرارًا أنصاره على القدوم إلى واشنطن في 6 يناير للمشاركة في مسيرة أدت فى نهاية المطاف إلى أعمال العنف فى الكابيتول.

كما نقل راسكين عن ترامب قوله لمؤيديه قبل وقت قصير من اقتحام مبنى الكابيتول أنه يتعين عليهم "القتال مثل الجحيم وإلا فلن يكون لديك دولة بعد الآن".

قال راسكين: "قال لهم أن يقاتلوا مثل الجحيم". "وقد جلبوا لنا الجحيم في ذلك اليوم."

وأكد مدير المساءلة الرئيسي أن ترامب لم يحاول وقف العنف لساعات ، حيث لجأ المشرعون إلى مبنى الكابيتول، قائلا "لقد شاهده على التلفزيون كبرنامج واقعي. استمتع به. لم يفعل شيئًا لمساعدتنا ".

بدأ راسكين مرافعاته أمس بعرض مقطع فيديو مدته 13 دقيقة يظهر عنف ما حدث فى 6 يناير، عندما تم اقتحام الكونجرس.

وعندما ظهر فى الفيديو إطلاق النار على أحد المعارضين من قبل ضابط شرطة ، شوهد السناتور كوري بوكر وهو يغطي عينيه.

وقال راسكين إن حجج فريقه ستحدد بوضوح كيف حرض الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب على التمرد العنيف في مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وقال راسكين فى ثانى أيام محاكمة ترامب: "ستظهر الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجًا بريئًا". ستظهر الأدلة أنه حرض بوضوح على تمرد 6 يناير. سيظهر أن دونالد ترامب تخلى عن دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة وأصبح المحرض العام ".

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين بالعرض الافتتاحي لمديري المساءلة ، والذي تضمن لقطات مصورة تظهر العنف وأعمال الشغب.