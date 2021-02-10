مدير مساءلة ترامب: الرئيس السابق تخلى عن دوره وأصبح "محرض عام" فى 6 يناير

كتبت رباب فتحى

قال مدير المساءلة جيمي راسكين إن حجج فريقه ستحدد بوضوح كيف حرض الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب على التمرد العنيف في مبنى الكابيتول فى 6 يناير.

وقال راسكين فى ثانى أيام محاكمة ترامب: "ستظهر الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجًا بريئًا". ستظهر الأدلة أنه حرض بوضوح على تمرد 6 يناير. سيظهر أن دونالد ترامب تخلى عن دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة وأصبح المحرض العام ".

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين بالعرض الافتتاحي لمديري المساءلة ، والذي تضمن لقطات مصورة تظهر العنف وأعمال الشغب.

وقال مدير المساءلة الرئيسي جيمي راسكين إن مجلس الشيوخ صوت أمس للمضي قدمًا في محاكمة الإقالة.

حاول فريق دفاع دونالد ترامب أن يجادل أمس بأن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص لإجراء المحاكمة لأن الرئيس السابق ترك منصبه بالفعل.

رفض مجلس الشيوخ هذه الحجة بتصويت 56 مقابل 44، وانضم ستة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين لدعم دستورية المحاكمة.

قال راسكين إن بقية المحاكمة يجب أن تركز الآن على ما إذا كان ترامب مذنبًا بالتحريض على التمرد فيما يتعلق بهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

قال راسكين: "اختفت قضية الدستور القضائى". "لدينا محاكمة على الحقائق."

على الرغم من تصويت مجلس الشيوخ أمس ، يبدو من المرجح أن يواصل محامو ترامب طرح قضية الاختصاص القضائى عندما يبدأون مرافعاتهم.