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محمد بن سلمان يطلق الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:23 م
محمد بن سلمان يطلق الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر محمد بن سلمان
كتب أحمد عرفة

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أعلن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، إطلاق الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

 

وقالت المملكة العربية السعودية، إن تصميمات "كورال بلوم" ستكون على جزيرة شُريرة البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر.

وفى وقت سابق أكد ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعياتٍ مؤسسية إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ .

 


محمد بن سلمان

ولى العهد السعودى

السعوديه

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