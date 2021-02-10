محمد بن زايد بعد تكريم قرقاش وزكى نسيبة: الإمارات تقدر أبناءها المخلصين

كتب محمد سعودي

أعرب الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى للإمارات عن سعادته لتكريم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزكي نسيبة ومنحهما وسام الاتحاد الإماراتي.

وغرد الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر قائلا: "سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام "الاتحاد" تقديرا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي.. الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات.. تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيدا من النجاح".



محمد بن زايد عبر تويتر

وأجرى الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، تعديلا وزاريا مصغرا داخل وزارة الخارجية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.. ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وأضاف :"كما منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش .. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي .. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية .. سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".

وتابع :"تم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات .. الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات .. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات".



