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محمد بن راشد بعد إعفاء قرقاش من منصبه بالخارجية: أحد رواد العمل السياسى الإماراتى

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:27 م
محمد بن راشد بعد إعفاء قرقاش من منصبه بالخارجية: أحد رواد العمل السياسى الإماراتى محمد بن راشد ومحمد بن زايد وأنور قرقاش
كتب محمد سعودي

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أجرى الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، تعديلا وزاريا مصغرا داخل وزارة الخارجية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيرى دولة.. ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكى نسيبة للعمل كمستشار ثقافى لرئيس الدولة".

 

الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر
الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر

 

وأضاف: "كما منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش .. أحد أهم رواد العمل السياسى الإماراتى .. والذى استطاع إحداث تحولات كبيرة فى عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية .. سيبقى الدكتور أنور فى خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".

 

وتابع: "تم أيضًا تكريم الدكتور زكى أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة فى خدمة دولة الإمارات .. الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات .. والقادم سيبقى دائماً أجمل فى بلادى الإمارات".

 

بن راشد عبر تويتر
بن راشد عبر تويتر

 

إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية بالإمارات
إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية بالإمارات

 

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

 

تكريم الدكتور قرقاش
تكريم الدكتور قرقاش

 

جانب من مراسم إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية بالإمارات
جانب من مراسم إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية بالإمارات

 

مراسم إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية بالإمارات
مراسم إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية بالإمارات

 

مراسم في الإمارات
مراسم في الإمارات

 

 


محمد بن راشد

انور قرقاش

اخبار الامارات

اخبار الامارات اليوم

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