محافظ مطروح يوجه الشكر لبرنامج الأغذية العالمى لتعاونه بالمشروعات التنموية

مطروح – حسن مشالي

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لبرنامج الأغذية العالمى على تعاونه المثمر مع محافظة مطروح فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية لخدمة أهالى المحافظة، مثمنا دور المشاركة المجتمعية بأهدافها الإنسانية والتنموية للارتقاء بالمواطن، وتوفير حياة كريمة له، خاصةً فى أقصى التجمعات الصحراوية .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع البرنامج لتنفيذ عددا من المشروعات الجديدة لأهالى المحافظة بالتعاون مع عدة قطاعات، مما يعود بالنفع على أهالى المحافظة ويدعم خطط التنمية بها، حيث يقوم البرنامج بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالاستعداد لتقديم تحويلات نقدية لأسر طلاب المدارس المجتمعية تصل لــ5000 أسرة ابتداء من شهر فبراير الجارى.

وتم تخصيص مبلغ 3.6 مليون جنيه مصرى لهذا العرض تكفى لمساعدة الأسرة لمدة 4 شهور، بالإضافة إلى تحويل 7 مدارس مجتمعية لمدارس ذكية، حيث تم امتدادها بأجهزة تكنولوجية (جهاز تابلت مزود بإنترنت، شاشة عرض، داتا شو، جهاز راوتر بالإنترنت، مثبت تيار كهربائى )، وذلك لتمكين المعلمين والطلاب فى تلك المدراس لاستخدام التكنولوجية فى التعليم والوصول للمصادر التعليمية الرقمية مع تنظيم دورة تدريبية لعدد من المعلمين فى هذا الشأن.

كما توفر مركز تنويرى لهذه المدارس المجتمعية الذكية للمجتمع المحيط لعقد ندوات توعية وتقديم الخدمات اللازمة من خلالها مع العمل على تحسين سبل المعيشة حول المدارس المجتمعية بالتعاون مع كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومع جامعة مطروح، من خلال عقد جلسات نقاشية مع الشباب والسيدات فى المجتمعات المحيطة بالمدارس من أجل صياغة ألية للاستفادة القصوى من الأنشطة المقدمة بالمدارس من أجل المجتمع وتقديم التدريبات وأنشطة بناء القدرات فى هذا الصدد.

كما سيقوم برنامج الأغذية العالمى بالتنسيق مع مديرية الزراعة بحفر آبار تجميع مياه حول المدارس بالنجيلة بالتعاون مع اتحاد المجالس الزراعية بالإضافة إلى إعداد المواصفات الخاصة بالألواح الشمسية بعد عمل القياسات اللازمة لتحديد المساحات وأخذ الاستشارات الفنية اللازمة لبدء مراحل الشراء والتركيب.

وأكد محافظ مطروح، استمرار التنسيق مع برنامج الاغذية العالمى وتقديم كافة التيسيرات والدعم وإزالة أى معوقات لتنفيذ تلك المشروعات وتحقيق الاستفادة منها، مما يعود بالنفع على أهالى المحافظة وخاصة بالقرى والتجمعات النائية والبعيدة.