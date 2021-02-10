اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية بقلين ضمن الإسكان الاجتماعى .. صور

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:53 م
محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية بقلين ضمن الإسكان الاجتماعى .. صور محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية
كفر الشيخ-محمد سليمان

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سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، اليوم الأربعاء، الوحدات السكنية وعددها 18 وحدة سكنية بمدينة قلين، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بحضور المهندس أحمد منصور، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، وعلى سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين.
 
وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد العمارات التى تم إنشاؤها 24 عمارة تضم 552 وحدة سكنية، تم تسليم 160 وحدة سكنية، واليوم تم تسليم 18 وحدة سكنية لأصحابها المُتقدمين من مُستحقيها، مُشيراً إلى أن القيادة السياسية مُهتمة بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، منوهاً أن هذه الوحدات السكنية بداية لتسليم وحدات سكنية فى مناطق أخرى، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ قريباً.
 
كما تفقد المحافظ أسطح الوحدات السكنية، للتعرف على مدى كفاءتها، والاطمئنان على الوحدات التى يتسلمها المواطنين. 
 
كما قرر "نور" إنشاء حدائق بين العمارات السكنية، وطرح المحال بها، لتوفير احتياجات الأسر من مواد غذائية وغيرهم، وتوفير وسيلة المواصلات لها، وتوفير كافة الخدمات للأهالى.
 
وهنأ المحافظ المُستحقين، قائلاً: "أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يُوفر له حياة كريمة"، لافتاً أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المُقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية".
محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(1)
محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(1)

 

محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(2)
محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(2)

 

محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(3)
محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(3)

 

محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(4)
محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(4)

 

محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(5)
محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(5)

 

محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(6)
محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(6)

 

محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(10)
محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(10)

 

محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(11)
محافظ-كفر-الشيخ-يُسلم-18-وحدة-سكنية-بقلين-ضمن-الإسكان-الاجتماعى-(11)

 


كفر الشيخ

محافظة كفرالشيخ

الاسكان الاجتماعي

عمارات الاسكان الاجتماعى

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