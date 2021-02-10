محافظ كفر الشيخ يُسلم 18 وحدة سكنية بقلين ضمن الإسكان الاجتماعى .. صور

وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد العمارات التى تم إنشاؤها 24 عمارة تضم 552 وحدة سكنية، تم تسليم 160 وحدة سكنية، واليوم تم تسليم 18 وحدة سكنية لأصحابها المُتقدمين من مُستحقيها، مُشيراً إلى أن القيادة السياسية مُهتمة بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، منوهاً أن هذه الوحدات السكنية بداية لتسليم وحدات سكنية فى مناطق أخرى، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ قريباً.

كما تفقد المحافظ أسطح الوحدات السكنية، للتعرف على مدى كفاءتها، والاطمئنان على الوحدات التى يتسلمها المواطنين.

كما قرر "نور" إنشاء حدائق بين العمارات السكنية، وطرح المحال بها، لتوفير احتياجات الأسر من مواد غذائية وغيرهم، وتوفير وسيلة المواصلات لها، وتوفير كافة الخدمات للأهالى.

وهنأ المحافظ المُستحقين، قائلاً: "أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يُوفر له حياة كريمة"، لافتاً أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المُقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية".