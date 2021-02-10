محافظ كفر الشيخ يكرم بيج رامى ويعلن إطلاق اسمه على منشأة رياضية.. فيديو وصور

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بيج رامى، مستر أولمبيا 2020، مقدما له درع المحافظة، تكريما له لما حققه من إنجاز عالمى، لرفعه اسم مصر عالياً، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه شرف لمحافظة كفر الشيخ أن يكون بيج رامى أحد أبنائها المحبوبين والذين يتميزون بالأخلاق العالية، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى للاستفادة من خبراته لينشئ جيلا جديدا، لتكون حياته ومواجهته للصعاب نموذج يدرس، لتصل الأجيال القادمة فى نفس مستواه، مؤكداً أنه يعلم أنه هناك تعاون بين بيج رامى ووزارة الشباب والرياضة، لتبنى مشروعا رياضيا لتأهيل الشباب والاستفادة من خبراته، ولكن لابد أن يكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب، خاصة أن المحافظة تتشرف بوجود نماذج مشرفة فى كل المجالات، مكررا التهنئة لبيج رامي، مقررا إطلاق اسمه على منشأة رياضية، متمنيا أن يخوض سباقات أخرى ويفوز بجوائز عالمية.

وعبر بيج رامى عن سعادته بتكريمه وتواجده، مؤكدا أن كفر الشيخ بها العديد من النماذج المضيئة، وأنه يفكر كيف يكون جيلاً يكون من بينهم أفضل منه، مطالباً بإلغاء كلمة المستحيل من قاموس المصريين، وعلينا تحديد الأهداف، ونتخطى أى تجربة فشل، مؤكداً أنه شارك فى العديد من المسابقات العالمية باسم مصر، رافضا أن يمثل دولة أخرى برغم العروض المتعددة من عدد من الدول لكنه رفض لأن يحمل غير الجنسية المصرية ولا يحبذ أن يمثل دولة أخرى.

وأكد رامى، أنه يتمنى أن يكمل ويحقق المزيد من البطولات، لأن من خلفه جيل لابد من تأهيله ووضعه على الطريق الصحيح ليكون من بينهم أفضل منه، وأنه يستعد لخوض بطولات فى شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه يفكر فى دور تثقيفي، متمنياً أن نجعل موار الرياضة من خارج الدولة.

وأضاف رامى، أن المحافظة مليئة بالنماذج المشرفة ومنهم بطل العالم الشحات مبروك، مؤكداً أنه يفتخر بأنه صياد ومن البرلس تلك البلد الطيب والتى يتعامل الناس فيها على طبيعتهم وبصدق، ويتمنى أن يكون من بينهم بطلاً عالميا.



محافظ كفر الشيخ يستقبل بيج رامي



محافظ كفر الشيخ يكرم بيج رامي بطل العالم



جانب من تكريم بيج رامي