محافظ قنا يفتتح اليوم مشروع الصرف الصحى بنقادة

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، افتتاح مشروع الصرف الصحى بالمدينة، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال ياسر أحمد، رئيس مدينة نقادة، إنه تقرر افتتاح الصرف الصحي بالمدينة بعد الانتهاء من الأعمال والوصلات المنزلية للمنازل والتسليم لشركة المياه والصرف الصحى التعاقد مع الأهالى.

كانت قد أوضحت شركة المياه أنه تم توصيل 4000 وصلة منزلية بالصرف الصحي بنقادة، بإشراف المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنقادة.

يذكر أن الطاقة الإستيعابية للمشروع تصل إلى 16 ألف م3/يوم بتكلفة 152 مليون جنيه، ويخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها، البالغ عدد سكانها 184 ألف نسمة.