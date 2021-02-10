محافظ قنا يشهد الافتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحى لمدينة نقادة

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الافتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقادة وقام بضغط زر التشغيل معلنا بدء تشغيل المشروع لخدمة أهالى المدينة وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عبده صالح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ قنا أن المشروع يخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها البالغ عدد سكانها 184 ألف نسمة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 16 ألف م3/ يوم موضحا أنه تم استكمال الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة ومحطات الرفع وخطوط اطرد وشبكات الانحدار الخاصة بالمشروع بتكلفة 152 مليون جنيه مموله من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر موجها مسئولي شركة المياه بمتابعة المشروع وإجراء اعمال الصيانة الدورية له لضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة وتقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد الداودى ان قطاع الصرف الصحى بالمحافظة شهد طفرة كبيرة مؤخرا ساهمت فى رفع نسبة تغطية الخدمة إلى 96٪؜ بالمدن و37٪؜ بالقرى حتى الآن لافتا إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضى افتتاح مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط واليوم نفتتح مشروع الصرف الصحى بنقاده كما سيتم دخول ٤ مشروعات للخدمة خلال العام الحالى تتخطى تكلفتها المالية مليار جنيه هى ( مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا بطاقة 29 الف م3 / يوم - مشروع الصرف الصحي بالمراشدة بطاقة 10 الآف م3 / يوم - مشروع الصرف الصحى بالحلفاية بحرى بطاقة 12 الف م3 / يوم - مشروع الصرف الصحى بالسلامية بطاقة 9 الآف م3 / يوم ) وهو ما يؤكد ان الدولة عازمة على توفير خدمات الصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى للمواطنين فى كافة القرى والنجوع .