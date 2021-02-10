محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، والعمل على إزالة أية معوقات وسرعة إنجاز الأعمال، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ .

كما حضر الاجتماع كلا من "اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس كمال ميدان وكيل وزارة الري، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع، أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل المعوقات وحل أي مشكلات تواجه تنفيذ المشروعات، ووضع مصلحة المواطن السوهاجي في المقام الأول، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بإنجاز المشروعات الخدمية والتنموية في أسرع وقت ممكن.

وتطرق الاجتماع لمناقشة معوقات العمل بعدد من المشروعات ومنها " ربط خط السيب النهائي لمحطة معالجة الغريزات ببيارة محطة معالجة المراغة، وموقف جودة مياه الشرب بقرية بني واصل بمركز ساقلتة وتوابعها، وتنفيذ خط طرد قرية أولاد نصير بمركز سوهاج، وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة ساقلتة والمنشاة، ومشروع صرف صحي سفلاق، وتوفير أرض لإنشاء محطة رفع أولاد إسماعيل وبناويط بالمراغة، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة " والتنسيق بين مديريتي الطرق والري لسرعة إصدار التصاريح اللازمة.