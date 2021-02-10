محافظ بورسعيد يعلن تأجيل أقساط أراضى سهل الطينة وحل مشكلات المرافق

بورسعيد – محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه خلال عام سوف يتم استقرار وصول المياه والكهرباء بصورة دائمة إلى جميع مناطق سهل الطينة، التي تأتي في إطار الخدمات المقدمات إلي أهالى المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة محافظ بورسعيد، اليوم، الأربعاء، مع أهالي سهل الطينة بحضور الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التنمية الزراعية واللواء محمد عامر رئيس مدينة بور فواد ومسئولي الرى والزراعة .

وإستجابة لرغبات المواطنين وبالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية، أعلن محافظ بورسعيد، سيتم تأجيل سداد اقساط الأراضي لأهالي المنطقة، وكذلك إلغاء الفوائد بعد قيام اللجنة التي سيتم تشكيلها من الهيئة بالتأكد من ممارسة الانشطة الزراعية بالاضافة الي التنسيق مع الري لالغاء غرامات المياة .

وأكد محافظ بورسعيد، أن منطقة سهل الطينة قد شهدت تحولا وتنمية بشكل كبير فى الخدمات التنمموية، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بالإهتمام بالخدمات الأساسية المقدمة فى هذه المناطق وحل اى مشكلات تشهدها هذه المناطق، مؤكدا توفير كل الدعم بما يوفر أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة .



المحافظ ورئيس هيئة التنمية الزراعية



لقاء اهالي سهل الطينة



الغضبان والشحات في لقاء الاهالي



محافظ بورسعيد مع القيادات