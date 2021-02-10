محافظ الشرقية: نسعى لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين

الشرقية-إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

من جانبه أشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنفيذ يوم حقل إرشادى مزروع بمحصول القمح صنف مصر 2 بقرية أم زين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية فى حضور مهندسى الإرشاد بإدارة الزقازيق الزراعية وأخصائى القمح بالمحافظة وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، استمرار المديرية فى تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك فى إطار مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية وبالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضى والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى وذلك لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية والرد على استفسارات المزارعين.