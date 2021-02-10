محافظ السويس يستقبل أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب لمناقشة المشروعات والخدمات

السويس - سيد نون

إستقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة السويس، ودار حوار حول المشروعات والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في مجال المرافق والبنية التحتية بصفة خاصة، مؤكدا علي بذل كل الجهود من الجميع للإرتقاء والنهوض بالسويس الباسلة .

وقرر المحافظ أن يتم عقد هذا اللقاء مع السادة النواب كل شهر لبحث كل ما جديد لصالح شعب السويس، مؤكدا علي التواصل والتعاون المستمر بين النواب والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء والتفاعل لحل مشاكل وتلبية مطالب المواطنين المشروعة.