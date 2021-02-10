محافظ الإسماعيلية يعد لاعبى الإسماعيلى بمكافأة حال عودة الانتصارات.. فيديو وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

وعد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بصرف مكافأة لهم، في حالة الفوز على فريق الاتحاد السكندري، وعودة الانتصارات للفريق في المواجهة المقر لها في السابعة والنصف مساء غدا الخميس، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام.

وطالب محافظ الإسماعيلية، اللاعبين خلال الزيارة التى قام بها إلي استاد الإسماعيلية، لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهة زعيم الثغر، في حضور، أعضاء اللجنة الفنية للقلعة الصفراء برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى فى حضور المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن الاسماعيلية وشقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى، بعودة فريق الإسماعيلي منافسًا قويًا والحفاظ على الدراويش، الذى كان يضم أجيالا كثيرة وأسماء عمالقة في كرة القدم.

واختتم اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى بقيادة دراجان يوفيتش استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غدًا، بخوضه مران علي ملعب استاد الإسماعيلية، ومن المقرر أن يعلن بعد قليل يوفيتش، المدير الفنى للفريق قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

ويترقب النادى الإسماعيلى، وصول مدرب بوسنى يتولى منصب المدرب العام فى جهاز البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، حيث وافقت اللجنة الفنية بالدراويش برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى على تعيين مدرب عام بوسنى بجهاز دراجان يوفيتش بناء على رغبة الأخير، فيما سيتواجد عطية صابر بمنصب المدرب المساعد.

وأعلن النادى الاسماعيلى سلبية مسحة كورونا للفريق والجهاز الفنى والإداري قبل مواجهة الاتحاد السكندرى غدًا، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الدراويش من سموحة بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة.

يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر أربعة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف، فيمت يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه عشرة أهداف وتلقت شباكه 12 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

من ناحية أخرى أعلنت اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم، وجود حالة إصابة وحيدة بكورونا في صفوف الاتحاد السكندري، بعد موجة من الإصابات ضربت الفريق الشهر الماضي وتحديد عقب مباراة الجونة التي لم ينجو بعدها اللاعبون من الإصابات، رغم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأظهرت النتائج إصابة اللاعب أحمد نبيل مانجا، لاعب الاتحاد السكندري ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الخميس، كما يغيب أيضًا عن صفوف الفريق السكندري، السيد سالم لحصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة إلى غياب رزاق سيسيه لطرده فى مباراة الزمالك الأخيرة والتي خسرها الفريق بثنائية.



المحافظ يتفقد الاستاد



ستاد نادي الاسماعيلي