محافظ الإسماعيلية يزور مصابى حادث تصادم 3 أتوبيسات بمستشفى الصدر

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

زار منذ قليل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مستشفى صدر الإسماعيلية للاطمئنان على حالة المصابين في حادث 3 أتوبيسات، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، حيث وجه المحافظ بضرورة تقديم أفضل خدمة صحية للمصابين.

فيما قال مصدر طبى، إنه تم خروج حوالى 25 حالة من المصابين لتحسن حالتهم الصحية، وجارى خروج باقى الحالات الأخرى تباعا عقب تماثلهم للشفاء.

وكان مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، قد دفع بـ 22 سيارة لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والذى يعمل مستشفى طوارئ بعد غلق المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويله إلى مجمع طبى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، وإصابة 65 عاملا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، لتلقى العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور، ويواصل الإسعاف نقل المصابين.

وأكد مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور.

جانب من زيارة المحافظ

المحافظ يطمئن على حالة المصابين

محافظ الإسماعيلية بمستشفى الصدر