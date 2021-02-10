محافظ الإسماعيلية: إحالة واقعة حادث طريق "الإسماعيلية- الزقازيق" للنيابة

الإسماعيلية - السيد فلاح

حرص اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، علي زيارة مصابي حادث تصادم حافلتين لعمال مصانع الاستثمار بطريق الإسماعيلية الزقازيق، وذلك للاطمئنان علي حالتهم الصحية، ويرافقة الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والدكتور حسن درويش، مدير هيئة الإسعاف بالإسماعيلية والدكتور هيثم رشوان، مدير المستشفى وعدد من القيادات الأمنية.

وخلال الزيارة التقي المحافظ بالمصابين المتبقين تحت الرعاية الطبية، بعد الكشف والاطمئنان علي باقي المصابين والحالات، والسماح لهم بالخروج، حيث وجه المحافظ تعليماته للقيادات الأمنية بإحالة الواقعة للنيابة للتحقيق.

كما أكد محافظ الإسماعيلية علي وكيل وزارة الصحة بمتابعته بتقرير تفصيلي عن حالة جميع المصابين، مؤكدًا لأهالي المصابين أنه لن يتهاون في حق أي مواطن، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب في الواقعة.