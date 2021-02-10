محافظ أسيوط يشدد على المتابعة المستمرة لأعمال تطوير الشوارع بحى غرب.. صور

أسيوط -هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بأحياء ومراكز المحافظة بتفقد أعمال رصف وتطوير عدد من شوارع وميادين حى غرب ضمن خطة المحافظة، التى تنفذها الهيئة القومية للطرق تنفيذًا لخطة الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة رافقه خلالها محمد بشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل التى تتم بشارع 26 يوليو والتى تتضمن تركيب البلدورات والانترلوك وبلاط الأرصفة تمهيداً لرصفها فضلاً عن أعمال الرصف المستمرة بشارع ثابت، وذلك عقب الانتهاء من رصف شارع محمد على مكارم استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل مدينة أسيوط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذى يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التى تهدف الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تنفيذها تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

كما تابع محافظ أسيوط، معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بهذه الشوارع التى تشهد تطوير وتجميل طبقاً للإمكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالى وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كـ(المرور والأحياء والهيئة القومية للطرق وغيرها) لتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال.

وشدد على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجارى تنفيذها على أرض المحافظة والعمل على الانتهاء من هذه الأعمال طبقاً للجدول الزمنى الموضوع مسبقاً ووفقاً للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق بالمحافظة وهو ما جعلنا نعتمد ما يقارب من 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



محافظ أسيوط يواصل تفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب



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