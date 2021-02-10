اليوم السابع
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محافظ أسوان يفتتح وحدة العناية المركزة بالمستشفى الجامعى..صور

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:45 م
محافظ أسوان يفتتح وحدة العناية المركزة بالمستشفى الجامعى..صور جانب من الافتتاح
أسوان - عبد الله صلاح

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افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي والتي قام بتجهيزها لتخدم 1،6 مليون نسمة من أهالى محافظة أسوان. حضر الافتتاح، الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان.


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وتضم وحدة العناية المركزة أجهزة أساسية لكل سرير (أجهزة تنفس إصطناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة مضخة المحاليل، وأجهزة سرنجة المحاليل، بالإضافة إلى 10 أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيه المريض والممرض بكافة أوضاع العناية بالمريض، فضلاً عن أجهزة معاونة أخرى مثل (أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية.

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وخلال افتتاح وحدة العناية المركزة أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والمجتمعى في الارتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على دعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفيات أسوان الجامعية مما سيساهم في رفع مستوى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى.

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وأشار المحافظ، إلى أن هناك دور حيوى لمستشفى أسوان الجامعى لاستقبال المرضى في ظل توظيف معظم المستشفيات المركزية والنوعية كعزل لمرضى كورونا كوفيد 19، كما أننا نسابق الزمن لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية بتكلفة أجمالية 12،3 مليار جنيه ضمن الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من بين محافظات المرحلة الأولى.
 

 

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