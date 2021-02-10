اليوم السابع
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محافظة سوهاج تبحث آليات التعامل مع مقترحات وشكاوى المواطنين لتنمية الريف

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:10 م
محافظة سوهاج تبحث آليات التعامل مع مقترحات وشكاوى المواطنين لتنمية الريف جانب من الاجتماع
سوهاج محمود مقبول

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عقد أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بالمحافظة، ومديرى إدارات خدمة المواطنين بالمراكز الـ7 المدرجة بالمرحلة الأولى من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى وهى " دار السلام، والبلينا، وجرجا، وساقلتة، والمنشاة، وطما، والمراغة"، وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة ووضع آليات العمل المسبقة للتعامل مع المقترحات والشكاوى المقدمة من المواطنين خلال تنفيذ المشروع . 

حضر الاجتماع كلا من الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، وشريف أبو سحلى منسق وحدة " حياة كريمة"، ومسئولى مبادرة " صوتك مسموع" بديوان عام المحافظة، وعدد من مديرى إدارات خدمة المواطنين بمراكز المحافظة.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع أهمية إنشاء غرفة متابعة وتشكيل فرق العمل التى تتولى الإشراف والفحص والمتابعة لأى شكاوى أو مقترحات يقدمها المواطنين خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى ضرورة التعامل الفورى وتذليل المعوقات وحل كافة المشكلات الواردة من خلال التنسيق مع جميع القطاعات، والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين.

كما ناقش القاضى خلال الاجتماع وضع آلية تنفيذ غرفة المتابعة وتشكيلها وأسلوب العمل والتنسيق داخلها، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية ودعم الحكومة لتنفيذ المشروع خلال المرحلة القادمة، مؤكدا ضرورة تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن الاستجابة السريعة والعمل على حل المعوقات وتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم اللازم؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع لصالح أهالى وأبناء المحافظة. 


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