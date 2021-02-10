محافظة الإسكندرية تكثف حملاتها لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، وإزالة كافة الإشغالات بنطاق أحياء الثغر.

وأشارت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم، أن حى المنتزه أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى، شن حملة مكبرة توجهت إلى منطقة الفلكى، شارع مصطفى كامل، والبصل، ونجع السلام، وأحمد عبد الوهاب، وذلك للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، ومحلات الجزارة، حيث تم تحصيل غرامات بإجمالى 30 ألف جنيه لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وضبط عدد من المحال المزاولة للنشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وبناء على شكوى واردة من المواطنين بشأن محل جزارة الكائن بسوق دربالة يقوم بالذبح بالشارع وخارج السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إعدام كميات من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمى، والتحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، فضلا عن رفع عدد 40 من الإشغالات التى تعوق حرم الطريق العام، وإزالة الأرصفة العالية التى تعيق حركة المواطنين، وإزالة كافة التند المخالفة.

ونفذ حى غرب حملة مكبرة، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 2 سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فضلا عن المرور على عدد من السناتر التى سبق إغلاقها للتأكد من وجود الشمع والغلق، وذلك حرصا على صحة وسلامة إبنائنا الطلاب.

وقام حى شرق برئاسة محارب هيلع، بثلاث حملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وفرض الانضباط بشوارع الحى، حيث أسفرت الحملة على غلق عدد 2 مقهى بشارعى الإذاعة، وعبد السلام عارف، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيشة للمواطنين وتم التحفظ على عدد 12 شيشة، كما تم ضبط عدد 25 حالة إشغال مختلفة بشوارع آدمون فرمون، وإسماعيل سرى، وإسماعيل حلمى بسموحة، شارع ذو الفقار وشارع فهمى.