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مجلس الدوما يتبنى مشروع قانون لتشديد عقوبة تمجيد النازية على الإنترنت

الأربعاء، 10 فبراير 2021 10:22 م
مجلس الدوما يتبنى مشروع قانون لتشديد عقوبة تمجيد النازية على الإنترنت الدوما
كتب أحمد عرفة

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تبنى مجلس الدوما اليوم الأربعاء مشروع قانون فى القراءة الأولى، ينص على تشديد عقوبة تمجيد النازية على شبكة الإنترنت.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فبموجب هذا القانون الجنائي سيتم تشديد العقوبات على "تمجيد النازية" عبر وسائل الإعلام، خاصة إنكار الحقائق التي أكدها حكم محكمة نورمبرغ، وتبرير الجرائم المشار إليها فيه ونشر معلومات كاذبة عمدا حول أنشطة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

ونص مشروع القانون على رفع الغرامة بحق مرتكبي هذه الجرائم من 100 ألف روبل إلى 500 ألف روبل، وفرض العمل الإلزامي لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو السجن لنفس الفترة مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.


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الدوما

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روسيا

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