اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:41 م
خالد صلاح
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مبعوث للأمم المتحدة يحذر ميانمار من استخدام القوة المفرطة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:42 م
مبعوث للأمم المتحدة يحذر ميانمار من استخدام القوة المفرطة جيش ميانمار - صورة أرشيفية
رويترز

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قال توماس آندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن والشرطة هناك ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، معربا عن قلقه إزاء تقارير عن استخدام القوة الفتاكة.

وأضاف في بيان صادر في جنيف "على أفراد الجيش والشرطة في ميانمار أن يعلموا أن ’اتباع الأوامر’ ليس ذريعة لارتكاب فظائع وأن أي دفاع مثل هذا لن يفلح بغض النظر عن مكانهم في تسلسل القيادة".

وأضاف أن "مئات الاعتقالات التعسفية" سُجلت في ميانمار منذ انقلاب أول فبراير، وأن البعض محتجزون في الحبس الانفرادي.

 


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شرطة ميانمار

انقلاب ميانمار

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