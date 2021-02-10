لجنة اللوائح تبحث آليات تطوير تدريس وتقييم مقرارات متطلبات جامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

بتكليف من الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة إضافة بعض المحتويات الخاصة بمادة حقوق الإنسان، وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، اجتمع الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأعضاء لجنة اللوائح بالجامعة، وذلك لمناقشة آلية تطوير طرق تدريس وتقييم متطلبات الجامعة، وذلك وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بإضافة بعض الفصول مثل الزيادة السكانية، حقوق الإنسان، الشفاقية ومكافحة الفساد.

كما وجه الدكتور محمد شقيدف، اللجنة بضرورة الانتهاء من مراجعة وإرسال لائحة العلاج الطبيعى للمجلس الأعلى للجامعات لإقرارها مع إحاطة اللجنة بتفعيل الاختبار مادة الحاسب الآلى الكترونيا 23 فبراير الحالى، كما قامت اللجنة بدراسة ومتابعة موقف اللوائح الدراسية بالجامعة.