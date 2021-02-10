لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تطلق عملية تسجيل الناخبين

أعلن حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الأربعاء إطلاق عملية تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستُجرى للمرة الأولى منذ 15 عاما.

وقال في كلمة بثها الموقع الرسمي للجنة الانتخابات إن عملية تسجيل الناخبين هي "إحدى المحطات الرئيسية للعملية الانتخابية الرسمية والتي تمتد حتى مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من فبراير الجاري".

وأضاف "عدد المسجلين حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون مواطن يشكلون ما نسبته 85 بالمئة من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل وهي نسبة مرتفعة".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي مرسوما رئاسيا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو والرئاسية في 31يوليو.

وقال ناصر "بدءا من اليوم سنقوم بفتح 80 مركز استعلام وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس وستقوم اللجنة خلال فترة التسجيل الميداني بتوفير طواقم ميدانية مكونة من 600 موظف وموظفة ينتشرون في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف أن أفراد هذه الطواقم "مزودون بأجهزة إلكترونية لوحية لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم إلكترونيا، أو الاستعلام عن معلومات تسجيلهم السابق وتعديل مكان اقتراعهم إذا ما تم تغيير مكان إقامتهم".

وتوقع ناصر أن ترتفع نسبة من يسجلون أسماءهم لتبلغ 90 بالمئة مع إغلاق باب التسجيل.

وقال ناصر "الإقبال الكبير للمواطنين على التسجيل الإلكتروني منذ صدور المرسوم الرئاسي دليل قاطع على مدى تعطش أبناء شعبنا للمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم في مواقع صنع القرار".

وأضاف أن هذا" من شأنه أن يعيد الأمل بإنهاء الانقسام وعودة الديمقراطية إلى ربوع فلسطين، وهذان المكونان رئيسيان في طريق التحرر والتحرير الذي يسعى إليه جميع أبناء شعبنا، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية".