ووافقت الوكالة على استخدام اللقاح الذى طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة وجامعة أكسفورد بعد اجتماع المراجعة النهائي حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الالكترونى.



ووافقت الهيئة على نظام الجرعتين الكاملتين من أسترازينيكا بشرط أن تقدم شركة الأدوية بيانات إضافية عن المرحلة الحالية من التجارب السريرية الثالثة على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.



مع ذلك، حذرت الوكالة من تلقيح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر باللقاح، بعد أن قالت لجنة مراجعة منفصلة في وقت سابق إنه لا توجد بيانات كافية حول فعاليته بالنسبة للفئة العمرية.



ونشأت الخلافات على مستوى العالم حول استخدام لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19 لكبار السن حيث لا توجد بيانات كافية لدعم فعاليته لدى كبار السن. وفي الأسبوع الماضي، أوصت لجنة الخبراء التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية بالإجماع باستخدام اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.



مع ذلك، أعلنت عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، أنها ستقتصر اللقاح على الشباب وحذرت من استخدامه لكبار السن، مشيرة إلى عدم كفاية البيانات حول فعاليته.



وستبدأ أسترازينيكا في تسليم الدفعة الأولى من لقاح كوفيد-19 إلى كوريا الجنوبية على مراحل ابتداء من 24 فبراير على مدار الأيام العديدة التالية.

