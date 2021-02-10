كوريا الجنوبية تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين آخرين

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قررت كوريا الجنوبية تمديد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين آخرين، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا.

وأوضحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية - وفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء - أنه سيتم تمديد فترة حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا التي كان من المقرر انتهاؤها في 11 فبراير الجاري إلى يوم 25 من الشهر ذاته.

وقد تم حظر الرحلات الجوية القادمة من مطار هيثرو في لندن خلال الفترة من يوم 23 إلى 31 ديسمبر من العام الماضي، بعد اكتشاف السلالة المتحورة من كورونا في بريطانيا، وتم تمديده عدة مرات بعد تلك الفترة.

وذكرت وكالة (يونهاب) أن سرعة انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا أكبر بنسبة 70% من الفيروس الأصلي.

وفي الوقت الحالي، يجب على جميع الوافدين من الدول التي تنتشر فيها السلالات المتحورة من كورونا، بما فيها بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، سواء كانوا كوريين أو أجانب، تقديم شهادة تثبت نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر"، كما يتعين على جميع الوافدين من تلك الدول الخضوع لاختبار الكشف عن كورونا مرتين بعد دخولهم البلاد.