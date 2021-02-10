قائد الانقلاب فى ميانمار يطلب من نظيره التايلاندى المساعدة لتحقيق الديمقراطية

قال برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء التايلاندي الذي أتى إلى السلطة بانقلاب قبل سنوات اليوم الأربعاء إنه تلقى خطابا من قائد المجلس العسكري الجديد في ميانمار يطلب مساعدته لتحقيق الديمقراطية.

وأطاح برايوت برئيس وزراء منتخب عام 2014 وظل في منصبه بعد انتخابات أجريت في 2019 وقال منافسوه إنها معيبة بشدة. وقال للصحفيين في بانكوك إنه طالما ساند الديمقراطية في ميانمار.

وأطاح جيش ميانمار تحت قيادة مين أونج هلاينج بالزعيمة المدنية المنتخبة أونج سان سو تشي في أول فبراير واحتجزها‭‬‬ بدعوى تزوير انتخابات أجريت العام الماضي وفاز فيها حزب سو تشي بأغلبية ساحقة. ونفت مفوضية الانتخابات مزاعم الجيش.

وقال برايوت "نحن ندعم العملية الديمقراطية في ميانمار، لكن المهم اليوم هو الحفاظ على العلاقات الطيبة نظرا لتأثير ذلك على الشعب والاقتصاد والتجارة عبر الحدود، لا سيما في الوقت الراهن".

وربطت علاقات عمل وثيقة بين جيشي ميانمار وتايلاند في العقود الماضية، على الرغم من العداء بين البلدين في فترة بعيدة من التاريخ.