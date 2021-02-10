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فيديو اقتحام الكونجرس يربك دفاع ترامب.. وCNN: الرئيس السابق غاضب من فريقه

الأربعاء، 10 فبراير 2021 10:17 ص
فيديو اقتحام الكونجرس يربك دفاع ترامب.. وCNN: الرئيس السابق غاضب من فريقه دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتابته حالة من الغضب وعدم الرضا من أداء فريقه القانوني في جلسة محاكمته أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسة التي امتدت حتي الساعات الأولي من صباح الأربعاء، والتي اقتصرت علي البت في قانونية عزل ترامب بعد انتهاء ولايته بالفعل.

وأصيب دفاع ترامب بحالة من الارتباك، بعدما تم عرض مقطع فيديو من ليلة اقتحام الكونجرس من قبل أنصار الرئيس السابق، وما تلا ذلك من مصادمات مع الأمن خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين.

وقالت مصادر للشبكة إن ترامب كان "يصرخ" أثناء متابعته للجلسة، بشأن أداء محاميه بروس كاستور، يوم الثلاثاء ، ولا سيما فيما يتعلق بالملاحظات الافتتاحية.

وكان فريق ترامب مرتبكًا أيضًا بشأن قرار اللحظة الأخيرة بتبديل دفاعه، حيث كان من المقرر أن يتحدث كاستور، الذي تحدث أولاً، بعد المحامي ديفيد شوين. أفادت شبكة CNN أن الأشخاص المقربين من ترامب اعتقدوا أن استراتيجيتهم الجديدة لم تكن قوية، ولم يقدّروا إعجابهم، عندما أشاد كاستور بالجانب المعارض خلال مرافعاته.

وقال كاستور خلال تصريحاته "سأكون صريحًا معك تمامًا. لقد غيرنا ما كنا سنفعله على أساس أننا اعتقدنا أن عرض مديري مجلس النواب كان جيدًا" مادحا قضية الديموقراطيين الامر الذي اثار غضب ترامب.

كما قالت الشبكة الأمريكية أن بعض أعضاء الفريق القانوني لترامب فوجئوا باختيار المدعين لعرض مقاطع فيديو من يوم الهجوم على مبني الكونجرس ، على الرغم من إشارة الديمقراطيين لأيام إلى أنهم سيفعلون ذلك.

وأثار سلوك كاستور غضب ترامب لدرجة أنه بدأ في التساؤل عن سبب تعيينه لمحامي بنسلفانيا ، حيث قال احد المطلعين على الأمر أن ترامب كان يفكر في سحب كاستور من فريقه القانوني ، تاركًا الحجج المتبقية لبقية أعضاء الدفاع.

واتهم مجلس النواب الامريكي ترامب في 13 يناير بتهمة "التحريض على العصيان" فيما يتعلق بأحداث الشغب الدامية في الكابيتول في 6 يناير، والحجة الرئيسية من قبل الفريق القانوني للرئيس السابق هي أن محاكمة عزله غير دستورية لأنه لم يعد يشغل منصبًا عامًا وهو ما رفضه العديد من علماء القانون هذه النظرية.

 


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اخبار أمريكا

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