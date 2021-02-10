فلسطين تسجل 761 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء‭‭ ‬‬تسجيل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 199 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 186345 تعافى منهم 174040 وتوفي 2100.