فتح طريق الإسماعيلية – القاهرة بعد زوال الشبورة المائية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت إدارة مرور الإسماعيلية، فتح طريق "الإسماعيلية – القاهرة" ومحور 30 يونيو وكذلك طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، بعد زوال الشبورة المائية الكثيفة، التى تواجدت بشكل كثيف على جميع الطرق المؤدية إلى الإسماعيلية والقاهرة.

كانت قد أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونية، والمسافرين علي محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، وبالانتظار وعدم القيادة إلى الطريق لحين زوال الشبورة وإعادة فتح الطرق مرة أخرى، نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.