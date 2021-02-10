اليوم السابع
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خالد صلاح
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عضو بمجلس السيادة السودانى: بلادنا قادرة عبر قواتها المسلحة على تجاوز التحديات

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:00 ص
عضو بمجلس السيادة السودانى: بلادنا قادرة عبر قواتها المسلحة على تجاوز التحديات ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان
الخرطوم /أ ش أ/

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، أن الشعب السودانى تلاحم مع قواته المسلحة حماية لأرضه التى سنفديها بأرواحنا، مشددا على أن السودان، وعبر قواته المسلحة، قادر على تجاوز كل التحديات لأنه على يقين بحقه، الذى تدعمه الوثائق والمستندات، فى أراضيه.

وأشاد العطا، خلال زيارة تفقدية لعدد من الجسور والطرق قرب المتاخمة للحدود الشرقية مع اثيوبيا فى محلية القريشة بولاية القضارف، بالجهود الكبيرة والدعم السخى الذى يقدمه رجال الأعمال السودانيين لإعمار المناطق على الحدود الشرقية وتوطين الأهالى عبر توفير الخدمات اللازمة.

وشدد على أولوية تعزيز الأمن، الذى ترتكز عليه التنمية التى ستعم كافة أنحاء السودان فى عهد الثورة والتغيير.

كما أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي، على مجمل الأوضاع بولاية القضارف والأحداث الأخيرة التى شهدتها، والجهود والإجراءات التى اتخذتها حكومة الولاية لاحتواء أعمال العنف والتخريب التى شهدها سوق القضارف والعمل على عدم تكرارها مستقبلا.

 


مجلس السيادة السودانى

السودان

أخبار السودان

القوات المسلحة السودانية

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