ضبط 4 مصانع بدون ترخيص و2000 لتر سولار خلال حملة تموينية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، عدة حملات تموينية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري أسفرت عن تحرير عدد 35 محضرا، لإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تم ضبط في مجال الأسواق والأنشطة التجارية، مصنع ورق كرتون بدون ترخيص (بدون رخصة وبدون سجل صناعي) وضبط3 طن ورق كرتون مواد خام بدون فواتير وواحد ونصف طن ورق كرتون منتج نهائي و800 لتر سولار مدعم بدون تصريح

إضافة إلى ضبط مصنع أدوات كهربائية به أكثر من 10 الاف وحده كهربائية لمنتج نهائي بالمصنع بدون شهادة تسجيل علامة تجاريه، ضبط مصنع مخلل زيتون (بدون رخصة وبدون سجل صناعي) وضبط 200 برميل مخلل سعة 120كم زيتون منتج خام تحت التجهيز عليه علامات تلف ونمو فطريات ويرقات ديدان و200 عبوة مخلل زيتون منتج نهائي سعة 2كم بدون علامات وبيانات وواحد طن ملح طعام بدون فواتير و500كم صودا كاويه بدون فواتير .

بناحية الدلنجات تم تحرير 3 محاضر بإجمالي 15 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم ضبط 49 علبة جبنة منتهية الصلاحية، وتحرير محضر لمخبز سياحى غير مرخص من الجهات المختصة ، تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور .

وفى ناحية ادكو تم ضبط سيارة نقل فنطاس لتجميع سولار مدعم بكمية 2000 لتر دون وجه حق من احدي المحطات بمدينه ادكو بغرض إعادة البيع مرة أخري لاحدي الشركات التجارية بادكو وتبين وجود عداد غير مدموغ بالسيارة لتوزيع السولار به.

إضافة إلى ضبط محل لبيع مستلزمات وقطع غيار السيارات لحيازة وعرض كمية من المعطرات منتهية الصلاحية وإدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص تم التحفظ علي المضبوطات.

كما ضبط مصنع لتصنيع الملابس الحريمي لإدارة وتشغيل المصنع دون الحصول علي ترخيص صناعي ولعدم وجود سجل صناعي، ضبط محل سوبر ماركت لحيازته وعرضه كمية من أكياس البسبوسة منتهية الصلاحي، ضبط عدد 2 مخبز بلدي لعدم ارتداء العاملين الكمامات الطبية أثناء التعامل مع جمهور المواطنين.