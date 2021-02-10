ضبط 200 طن ملح مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عمر أدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة مشتركة من التموين والصحة بالاشتراك مع قسم شرطة المسطحات المائية استهدفت الحملة المنطقة الصناعية.

وتمكنت الحملة من ضبط 200 طن ملح مجهولة المصدر بأحد المصانع و70 كيلو خام منظفات مجهولة المصدر 5 أطنان سمسم و4 أطنان سكر و2 طن ملح و920 كيلو مواد خام مستلزمات إنتاج الحلاوة مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط 252 كيلو جبن و600 كيلو لبن في احد المصانع مجهولة المصدر وتم ضبط 4700 كيلو جبنة بيضاء و6 أطنان ملح بعدد ثلاث مصانع لإنتاج الجبنة البيضاء بدون ترخيص وتقليد علامة تجارية مما يعتبر غش تحارى.

وحررت الحملة 3 محاضر عدم نظافة و2 محضر عدم وجود شهادات صحية بمصنع ثلج.

وقامت بالحملة برئاسة إشرف سعد مدير ادارة تموين القنطرة شرق ومحمد عودة وكيل الادارة وعادل وديع مدير الرقابة التجارية بالإدارة والسيد عبد الدايم مفتش الأغذية بالإدارة الصحية وقد أكد مدير إدارة تموين القنطرة شرق على تكثيف الحملات بالمدينة والقري والمنطقة الصناعية.