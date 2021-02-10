ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بتعليمات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع و المنشآة الصناعية غير المرخصة لحماية المواطنين من التدليس والغش التجارى.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات، والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص بمنطقة مرغم بالعامرية.

أسفر التفتيش عن ضبط عدد 10 تانك 1000 لتر به مادة سائلة غير معروفة وغير مدون عليها اي بيانات، عدد 240 كرتونة و 12 عبوة زيت باور وجيربوكس مدون عليها 1 لتر بلد المنشأ الإمارات العربية المتحدة منتج نهائي ومعد للبيع، عدد 40 كرتونة و24 عبوة زيت فرامل مدون عليه بلد المنشأ ايطاليا منتج نهائي ومعد للبيع.

وكذلك عدد 120 كرتونة و12 عبوة زيت باور مدون عليه بلد المنشا صنع في مصر منتج نهائي ومعد للبيع ،عدد 2000 عبوة فارغة صاج مدون زيت باور وجيربوكس بلد المنشا الامارات العربية المتحدة، عدد 44500 عبوة فارغة بلاستيك بدون بيانات مختلفة الاحجام، 15 ألف كرتونة حجم كبير فارغة، عدد 50 روزمة استيكر الخاص بعبوات الزيوت مختلفة الأنواع.

من جهه أخرى، تم ضبط شركة لقطع غيار السيارات تقوم ببيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بمنطقة اللبان، وتم ضبط عدد 10 قاعده فتيس، عدد 6 قاعده موتور ،عدد 20 مساعد شنطه ، فانوس خلفي ، عدد12 تيل فرامل ، عدد 15 تيل فرامل ، 3 أطقم فانوس امامي.

تم تحرير محضرين أوكازيون بدون تصريح بمنطقة محطة، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.