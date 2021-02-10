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صندوق الثروة السيادى الروسى: البحرين تجيز لقاح "سبوتنيك في" للاستخدام الطارئ

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:52 م
صندوق الثروة السيادى الروسى: البحرين تجيز لقاح "سبوتنيك في" للاستخدام الطارئ لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال صندوق الثروة السيادي الروسي اليوم الأربعاء، إن البحرين أجازت لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ، لتصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تتخذ هذه الخطوة وثالث بلد في منطقة الخليج.

وكانت قد علقت مملكة البحرين كافة الصلوات فى الجوامع والمساجد أسبوعين اعتبارًا من غدا الخميس، وذلك للحد من تفشي كورونا وارتفاع أعداد المصابين، كما يستمر نقل خطبة الجمعة فى مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر اجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس.

 

صندوق الثروة السيادي الروسي

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كورونا

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